عراقية تنعى 7 من أفراد أسرتها: هربنا من الحرب لنموت في زلزال

2023/02/08 | 22:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّت رحاب طلال وأسرتها من مدينة الموصل شمال العراق قبل 6 سنوات عندما كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية بحثا عن مأوى في تركيا، لكن 7 من أفراد أسرتها بينهم رضيع عمره أسبوع لقوا حتفهم جراء الزلزال.

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