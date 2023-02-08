النفط يلامس الـ 85 دولاراً للبرميل

2023/02/08 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعها المستمر مُنذ أيام مقتربة من 85 دولارا للبرميل.وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 84.94 دولارا للبرميل فيما كانت قد أغلقت أمس عند 83.69 دولارا.[…]

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