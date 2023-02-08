الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان للحفاظ على حقوق “المسيح”

2023/02/08 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب داعم لكل الجهود للحفاظ على حق المكون المسيحي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: […]

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