الخدمات النيابية: تشكيل لجنة لتخصيص أراضي “للمتجاوزين” في بغداد

2023/02/08 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجان لتخصيص الاراضي للمتجاوزين في بغداد والمحافظات.وقال نائب رئيس اللجنة، النائب باقر الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة مختصة تم تشكيلها من امانة بغداد ومجلس الوزراء تتولى تخصيص اراضي للمتجاوزين في العاصمة”.واضاف، انه “تم ايضا تشكيل لجان مماثلة في جميع المحافظات تمهيدا لتلقي طلبات لتخصيص الاراضي للمتجاوزين، على ان تقوم تلك اللجان باجراء الكشف على المناطق وترفع النتائج الى مجلس الوزراء ودائرة التسجيل العقاري كل حسب محافظته”.وأكد الساعدي، ان “الاجراءات القانونية بهذا الصدد جميعها في طور الاعداد، تمهيدا للمباشرة الفعلية بالعمل”.

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