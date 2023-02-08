النزاهة تضبط “وسيطاً” ساوم صاحب محطة وقود مغلقة لفتحها مقابل مبالغ مالية

2023/02/08 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط شخصٍ مُتلبِّسٍ بجريمة الرشوة، أقدم على ذلك مقابل ادّعاء التوسُّط لفتح محطة وقودٍ مغلقةٍ في محافظة ذي قار.وذكر بيان للنزاهة تلقته ايرث نيوز أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، نوَّهت […]

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