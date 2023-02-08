2023/02/08 | 23:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: lhTS4q4aPmM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني يزور نينوى ويلتقي بحكومتها المحلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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