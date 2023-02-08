2023/02/08 | 23:31 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيديو:رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يزور مطار كربلاء:الأعمال جيدة والمعدات الملاحية بطريقها للمطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/08 | 23:31.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يزور مطار كربلاء:الأعمال جيدة والمعدات الملاحية بطريقها للمطار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يزور مطار كربلاء:الأعمال جيدة والمعدات الملاحية بطريقها للمطار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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