فيديو:رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يزور مطار كربلاء:الأعمال جيدة والمعدات الملاحية بطريقها للمطار



فيديو:رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يزور مطار كربلاء:الأعمال جيدة والمعدات الملاحية بطريقها للمطار
2023/02/08 | 23:31 - المصدر: وكالة نون
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