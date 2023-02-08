2023/02/08 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "ريبابليكا REPUBLIKA"

[https://www.republika.co.id/berita/roiy3x451/kepala-ayahnya-dipenggal-ali-zainal-abidin-membalas-dengan-cara-ini] الإندونيسية

شبه الرسمية، مقالاً إفتتاحياً تناولت

فيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة إندونيسية: هكذا إنتقم الإمام زين العابدين ممن قطعوا رأس والده في كربلاء!!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة إندونيسية: هكذا إنتقم الإمام زين العابدين ممن قطعوا رأس والده في كربلاء!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).