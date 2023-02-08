شاهد بالفيديو.. كيف ستحمي الحكومة العراقية الدولار من التحويلات الخارجية ؟

2023/02/08 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K7ec1AG6Ly8

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