2023/02/08 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AaE9qaU2W5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | علي البهادلي: العراق ينتج 3000 مقمق يوميا من الغاز) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | علي البهادلي: العراق ينتج 3000 مقمق يوميا من الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).