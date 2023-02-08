2023/02/08 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d2WbqZZuoQM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آخر مستجدات الجالية العراقية في غازي عنتاب بعد الزلزال الكبير #ستوديو_التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آخر مستجدات الجالية العراقية في غازي عنتاب بعد الزلزال الكبير #ستوديو_التاسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).