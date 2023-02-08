بريتش كولومبيا تجعل اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة عطلة قانونية مدفوعة الأجر

2023/02/08 | 23:38 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت حكومة بريتش كولومبيا تشريعا لجعل يوم 30 سبتمبر عطلة قانونية مدفوعة الأجر بمناسبة اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة.قدم وزير العمل، هاري باينز، مشروع قانون إلى المجلس التشريعي اليوم، قائلا إن العطلة ستكون في 30 سبتمبر/ أيلول.وقال إن عطلة بريتش كولومبيا تأتي بعد قرار الحكومة الفيدرالية في عام 2021 بإعلان 30 سبتمبر عطلة وطنية […]

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