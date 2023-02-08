هزة أرضية تضرب ولاية البويرة شرق العاصمة الجزائرية

2023/02/08 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

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ضربت هزة أرضية ولاية البويرة بالجزائر، منذ قليل، اليوم الأربعاء، حسب ما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري.

وأوضحت وسائل إعلام جزائري نقلا عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر ضربت ولاية البويرة، على بعد 8 كليو مترات جنوب بئر اجبالو بالولاية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السورية، تعرض العاصمة دمشق ومدينتي حلب واللاذقية، ودولة لبنان، لهزة أرضية جديدة.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن الزلازل المتتالية التي ضربت البلاد تسببت في نزوح أكثر من 600 ألف شخص من عدة مناطق.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تعرضت العاصمة السورية دمشق إلى هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، حسب ما أشار المرصد الأردني للزلازل.

وأوضح المرصد أن الهزة الأرضية ضربت المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان، وشعر بها سكان العاصمة السورية دمشق، على عمق بلغ 10 كيلومترات، وتبعد 55 كيلو متر عن مدينة طرابلس اللبنانية.

وأضافت وسائل إعلام سورية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص، كما تسببت في سقوط عدة مباني بالعاصمة السورية دمشق، فيما نوهت وسائل إعلام نقلا عن محافظ ريف دمشق بأن المعلومات الأولية تشير إلى وجود عدة أشخاص تحت الأنقاض جراء تضرر عدد من المباني من الهزة الأرضية.

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