ابرز مناطق العالم تأثراً بفوالق طبقات الارض الزلزالية

2023/02/08 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

ضمن متابعات (بغداد اليوم)، حول الحدث الابرز "زلزال قهرمان مرعش" في تركيا، اظهر المعهد الجيولوجي البريطاني، الدول الاكثر تأثراً بالزلازل، وعن طبقات الارض الثلاثة وخطوطها الزلزالية المنتشرة حول العالم.

وبين المعهد، ان "هناك ثلاثة فوالق تقع فيها معظم الزلازل، أبزها منطقة تسمى (الفالق الناري) على حافة المحيط الهادئ، وتحدث فيها أكثر من 80% من الزلازل، نتيجة الحركة التكتونية المستمرة للصفائح في هذه المنطقة".

ومن أبرز الزلازل التي وقعت في المنطقة زلزال تشيلي (1920) وزلزال فالديفيا (1960)، وزلزال ألاسكا (1964)، وفق المعهد الجيولوجي البريطاني.

واضاف، "اما الفالق الثاني والذي يسمى (الفالق الالبي) حيث يقع في منطقة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتر من جاوة وسومطرة نحو المحيط الأطلسي عبر شبه جزيرة الهند الصينية، ويعبر جبال الهيمالايا، وجبال إيران، والقوقاز، والأناضول، والبحر الأبيض المتوسط.

ويمثل هذا الفالق حوالي 17% من أكبر الزلازل في العالم، وشهد أكثر الزلازل تدميرا، مثل زلزال باكستان التي أودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص في 2005، وزلزال إندونيسيا عام 2004، الذي تسبب في حدوث تسونامي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص.

واوضح المعهد، "بالنسبة للفالق الثالث الذي يطلق عليه(الفالق الاطلسي) كونه يحدث تحت الماء وبعيدا عن الأماكن الحضرية لكن أيسلندا التي تقع مباشرة فوق منتصف المحيط الأطلسي تعرضت لزلازل كبيرة بلغت درجتها أكثر من 6.9 درجة.

واشار الى، ان "هذه الأماكن الثلاثة معروفة بالأنشطة الزلزالية، لكن يمكن أن تحدث الزلازل في خارج هذه المناطق، مثلما حدث في نيو مدريد بولاية ميزوري الأميركية (1811-1812) وتشارلستون في ساوث كارولاينا (1886).



ومع ذلك، عادة ما تنقضي سنوات عديدة بين هذه الزلازل".

وضرب زلزال، يوم الاثنين، منطقة غازي عنتاب، في جنوب شرق تركيا بقوة 7.8 درجة في الساعات الأولى من الصباح عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي، وجاء زلزال تركيا نتيجة صدع يبدأ من خليج العقبة ويتجه شمالا نحو الأناضول، بحسب المعهد.

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