(بغداد اليوم) تواكب عمليات الإنقاذ لضحايا الزالزل في سوريا

2023/02/08 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

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تواكب (بغداد اليوم) عمليات فرق الانقاذ بإخراج الضحايا من تحت ركام الأبنية المهدمة بفعل الزلزال في سوري.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين رسميين وأطباء في البلدين المنكوبين بأن "حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 11700 قتيل".

ويوم الاثنين الماضي، ضرب زلزال، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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