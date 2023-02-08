2023/02/09 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد مؤتمر للمانحين لجمع الأموال لتركيا وسوريا حيث يواصل البلدان مواجهة الدمار الناجم عن زلزال بقوة 7.8 درجة هذا الأسبوع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يعلن عن مؤتمر مانحين لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يعلن عن مؤتمر مانحين لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).