النزاهـة تضبط هـدراً للمال العام وتهـرُّباً كمركياً في ديالى

2023/02/09 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام، والتهرُّب من دفع الرسوم الكمركية والضريبيَّـة في منفذ مندلي ومركز كمرك المُنذريَّة في مُحافظة ديالى.

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