مقتل شخص اثر مشاجرة في كربلاء

2023/02/09 | 00:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل شخص اثر مشاجرة في محافظة كربلاء.

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