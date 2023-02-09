الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية يصل واشنطن - عاجل

2023/02/09 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، وصول الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأمريكيَّة واشنطن على رأس وفد حكوميٍّ رفيع، يضم عددًا من الشخصيات الماليَّة والمصرفيَّة".

وأضاف، أنه "من المُؤمل أنَّ يلتقي الوزير نظيره الأمريكيّ أنتوني بلنكن، كما سيعقد الوفد حواراته مع الجانب الأمريكيّ والتي ستتركز على دعم السياسة النقديَّة للعراق وتبادل الدعم الماليّ والمصرفيّ بهدف تعزيز رؤية الحكومة العراقيَّة من إجراءاتها بشأن سعر صرف الدولار".

وتابع، "كما سيبحث مع كبار المسؤولين في واشنطن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة، بالاستناد لاتفاقية الاطار الستراتيجي بين الجانبين".

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