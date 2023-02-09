الريال يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد تغلبه على الأهلي المصري

2023/02/09 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-1) خلال مواجهة الأهلي المصري، مساء الأربعاء، بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور 42*، فيدي فالفيردي 47*، رودريجو جويس (90+2)، أريباس (90+8)، بينما سجل للأهلي علي معلول من ركلة جزاء 65*.

وبهذا الانتصار يعبر الميرنجي للنهائي، ليواجه الهلال السعودي، بينما يلعب الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي على المركز الثالث.

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