شاهد بالفيديو.. عراقي يقطع عشرات الكيلومترات لهذا السبب الصادم | تقرير

2023/02/09 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YuuwluMODDQ

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