2023/02/09 | 01:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاربعاء.عضو ائتلاف دولة القانون...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: جهات متنفذة تملك المصارف المتورطة بالفساد أولاً على المسلة.

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