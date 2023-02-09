الوفد العراقي يصل واشنطن لبحث الملفات المشتركة

2023/02/09 | 01:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة:قالت مصادر ان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأمريكيَّة واشنطن...

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