الوائلي يوقع مشروع إيصال الكهرباء إلى ألفي وحدة سكنية

2023/02/09 | 01:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، اليوم الاربعاء، على مشروع إيصال الكهرباء إلى ألفي وحدة سكنية.وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، وقع […]

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