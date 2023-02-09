2023/02/09 | 01:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن المركز الوطني السوري لرصد الزلازل، عن هزة أرضية جديدة بقوة 4.3 درجة على الحدود السورية اللبنانية.وذكر المركز في بيان، اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/أن “هزة أرضية بقوة 4.3 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية تضرب لحدود السورية اللبنانية بقوة 4.3 درجة المركز الخبري الوطني.

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