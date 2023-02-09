توقيف صحفي جزائري في مكتبه بسبب

2023/02/09 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف رئيس تحرير صحيفة جزائرية في مكتبه، الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية، ما أثار تنديد منظمة مراسلون بلا حدود، وفقا وكالة فرانس برس.

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