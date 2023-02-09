2023/02/09 | 01:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WP8EwRK3FSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوريا .. لحظة انقاذ طفل واخته من تحت الانقاض بعد مرور 50 ساعة من الزلزال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوريا .. لحظة انقاذ طفل واخته من تحت الانقاض بعد مرور 50 ساعة من الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).