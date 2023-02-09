وصول طائرتي مساعدات من الامارات إلى دمشق

2023/02/09 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى منهار في حلب في منطثة سيطرة النظام السوري بعد زلزال قوته 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير 2023 © ا ف ب – ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إلى مطار دمشق مساء الثلاثاء في إطار جسر جوي […]

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