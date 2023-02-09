سوري يحفر بين الركام بحثاً عن ثلاثين فرداً من عائلته

2023/02/09 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © ا ف ب/AFP عمر حاج قدور بسنيا (سوريا) (أ ف ب) – عندما نجا مع زوجته وأولاده من الزلزال المدمّر، تنفس مالك إبراهيم الصعداء.لكن فرحته لم تدم طويلاً فهو منهمك منذ يومين في الحفر بين الأنقاض في محاولة لإنقاذ ثلاثين فرداً من عائلته في شمال سوريا.في قرية بسنيا الحدودية مع تركيا في […]

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