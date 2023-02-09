2023/02/09 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تقدّم تسهيلات للعراقيين الراغبين بالعودة وخبير يؤكد صعوبة التنبؤ في وقت الكارثة السيستاني يحث على مساعدة المتضرّرين بتركيا وسوريا والصدر يطلق حملة الأشقاء بغداد – قصي منذر حث المرجع الديني علي السيستاني ،على توفير الاحتياجات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وأسفر عن مقتل اكثر من ثمانية آلاف شخص في كلا البلدين.وقال […]

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