ريال مدريد يُنجز مهمة الأهلي ويعبر لنهائي مونديال الأندية

2023/02/09 | 03:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق ريال مدريد انتصارا عريضا بنتيجة (4-1) على حساب الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء.وتواجه الفريقان على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، فيدي فالفيردي في الدقيقة (47)، رودريجو جويس في الدقيقة (92)، أريباس (98)، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد […]

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