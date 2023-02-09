إيران تعلن وصول قائد

2023/02/09 | 04:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قائد"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قاآني إلى مدينة حلب السورية، مساء الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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