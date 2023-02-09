2023/02/09 | 05:02 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو إن كندا سترسل 10 ملايين دولار كمساعدة في الاستجابة للزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا يوم الاثنين.لقي ما لا يقل عن 5000 شخص مصرعهم وأصيب آلاف آخرون بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في تركيا وسوريا.وقال ترودو في تغريدة له: “بعد الزلازل المدمرة التي وقعت أمس، نقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا ترسل 10 ملايين دولار لمساعدة تركيا وسوريا شبكة القيقب الدولية.

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