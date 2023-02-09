2023/02/09 | 05:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا، قبل يوم واحد، و...

ظهرت المقالة العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا قبل الكارثة بوقت قصير..



يحذر: المنطقة كلها تعيد التموضع أولاً على المسلة.

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