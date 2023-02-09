زلزال جديد خفيف في نابلس ولبنان يسجل هزة بقوة 4.2

2023/02/09 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل هزة أرضية جديدة خفيفة بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد تسجيل هزة أرضية خفيفة في وقت سابق من اليوم ذاته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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