خلال ساعة واحدة.. اعتقال متهم بجريمة قتل في كربلاء

2023/02/09 | 09:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم بجريمة قتل خلال ساعة واحدة.

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