ارتفاع بحصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

2023/02/09 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا إلى 3.162 والمصابين إلى 5.685 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا ارتفع إلى 3.162 والمصابين إلى 5.685 مصابا".

من جهتها، ذكرت فرق الدفاع المدني السورية، أن "عدد الأبنية المنهارة كلياً ارتفع إلى 418 في شمال غرب سوريا".

وفي ذات السياق، اشارت ادارة الكوارث التركية الى "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 12391 والمصابين إلى 62914".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين رسميين وأطباء في البلدين المنكوبين بأن "حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 11700 قتيل".

ويوم الاثنين الماضي، ضرب زلزال، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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