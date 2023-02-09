لليوم الرابع.. اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت فوق 85 دولارا للبرميل

2023/02/09 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

صعد النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مواصلا مكاسبه لرابع يوم على التوالي مع اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 % إلى 85.26 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 % إلى 78.58 دولار لبرميل.وارتفع الخامان بأكثر من 6 % هذا الأسبوع بحسب رويترز.وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين.



وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

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