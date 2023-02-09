التربية تعلن استعادة عقارات تربوية متجاوز عليها في بغداد بطرق غير شرعية

2023/02/09 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، استعادة عقارات تربوية متجاوز عليها بطرق غير شرعية في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الخطة الوزارية لإستعادة العقارات المتجاوز عليها بطرق غير شرعية بالتنسيق مع الجهات القانونية ودائرة التسجيل العقاري"، مبيناً أن "العمل متواصل حتى تحرير جميع الأراضي والممتلكات من شاغليها".

وشدد وزير التربية بحسب البيان على "ضرورة إستعادة أملاك الدولة التابعة إلى الوزارة للاستفادة منها في بناء المشاريع التربوية وفقاً للسياقات القانونية واللجوء إلى المحاكم المختصة في حسم القضايا العالقة بهذا الشأن"، موجهاً "المديريات بالعمل على إستعادة كل شبر عائد لها".

وأضاف أن "المديرية العامة للتخطيط التربوي كشفت عن نقل ملكية 155 عقار واستعادة سنداتها الرسمية ورفع التجاوز عن 217 عقار تربوي في بغداد تم استغلالها من قبل المتجاوزين على ممتلكات الدولة العائدة الى الوزارة بطرق غير مشروعة".

وأوضح البيان أنه "تأتي توجيهات الوزير الحاسمة بشأن إستعادة أملاك المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كخطوة استباقية تهدف الى استغلال الاراضي التابعة للوزارة في بناء المدارس والقاعات الامتحانية التي ستوفر بيئة جيدة لأبنائنا التلاميذ والطلبة".

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