السوداني يوجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الاغاثية لسوريا وتركيا

2023/02/09 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوادني، اليوم الخميس، باستمرار الجسر الجوي بين العراق وتركيا وسوريا لنقل المواد الإغاثية والطبية وفرق الدفاع المدني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية والطبّية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني، الى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا، مستمر بتوجيه من رئيس الوزراء.

وأضاف، أن ذلك "تأكيداً على تضامن العراق شعباً وحكومة مع الشعبين السوري والتركي، وإسهاماً في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية".

ويساعد العراق البلدين في تجاوز آثار الزلزال المدمر الذي ضربهما فجر الاثنين الماضي وأوقع آلاف القتلى والمصابين مع أضرار مادية كبيرة.

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