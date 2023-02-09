"توتال إنرجيز" تضاعف أرباحها السنوية إلى 36 مليار دولار.. الأعلى في تاريخها

2023/02/09 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ضاعفت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، أرباحها في عام 2022، لتنضم إلى شركات النفط والغاز الدولية الأخرى في زيادة أرباحها النهائية مع القفزة في أسعار الطاقة المرتفعة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، أنها حققت ربحاً صافياً بلغ 20.5 مليار دولار خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 28% عن 2021، في أكبر ربح حققه العملاق الفرنسي على الإطلاق.

وباستثناء الخسائر المحاسبية المتعلقة بانسحابها من روسيا والبالغة 15 مليار دولار، بلغ صافي ربح الشركة المصحح (أي بدون العوامل الاستثنائية) 36.2 مليار دولار، ارتفاعا من 18.1 مليار دولار في 2021، وفقا لـ"فرانس برس".

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واستفادت الأرباح من الاستغلال النشط لمعامل التكرير الذي سمح للشركة بجني أرباح عالية من تحويل النفط الخام إلى منتجات وقود أخرى.

وأدت أرباح شركات النفط الكبرى إلى مطالبات للحكومات بفرض ضرائب على المزيد من هذه المكاسب حيث تواجه الأسر والشركات فواتير خدمات أعلى.

كما أعلنت شركات الطاقة العملاقة "شل"، و"بي بي"، و"إكسون" مؤخرا عن أرباح قياسية، ما أدى إلى مطالب بأن تبذل صناعة الوقود الأحفوري المزيد لتعويض فواتير الطاقة المرتفعة وكذلك خفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ.

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