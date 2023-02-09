2023/02/09 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صعد النفط في المعاملات المبكرة يوم الخميس مواصلا مكاسبه لرابع يوم على التوالي مع اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات.

وبحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.26 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.58 دولار لبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.

وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير شباط بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين.



وتسببت الكارثة في تعليق العمليات في ميناء جيهان واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

كما تلقت أسعار الخام دعما من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كوفيد الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

لكن زيادة مخزونات الخام الأمريكية فرضت ضغوطا على مكاسب النفط.



وارتفعت المخزونات في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021 إلى 455.1 مليون برميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع لليوم الرابع بدعم من الطلب الصيني واضطراب الإمدادات ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع لليوم الرابع بدعم من الطلب الصيني واضطراب الإمدادات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).