أحداث شباط.. السوداني يصل الإمارات في زيارة رسمية

2023/02/09 | 11:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 9 شباط 2023 السوداني يصل الإمارات في زيارة رسمية السوداني...

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السوداني يصل الإمارات في زيارة رسمية أولاً على المسلة.

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