بافل طالباني: كركوك كردستانية ولا تنازل عنها.. المادة 140 تفعلت بحكومة السوداني

2023/02/09 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، أن حزبه نجح في تثبيت فقرة تفعيل المادة ١٤٠ في برنامج عمل الحكومة الجديدة.وقال في بيان إن "اليوم يمر ١٩ عاما على مرافعة الرئيس مام جلال التاريخية لإثبات كوردستانية كركوك والمناطق المستقطعة من خلال الدلائل التاريخية والقانونية".وبين أن "النضال والكفاح المتواصلين والتاريخيين للرئيس مام جلال من أجل كركوك وحماية هوية المدينة، يبرز تلك الحقيقة الواضحة والصريحة بأن الاتحاد الوطني لم ولن يساوم عن تراب كردستان".وأضاف إنه "واضح وجلي إيماننا الراسخ بكوردستانية كركوك، ولم نغفل عما في المدينة من وئام وتعايش بين القوميات والثقافات المختلفة، وسعينا لحمايتها"، مؤكدا بالقول: "نخن ماضون على خطوات الرئيس مام جلال ونستعين بتراثه الغني، لذ قمنا في منزله ببغداد مؤخرا، ذلك المنزل الذي كان جامعا لجميع الأصوات المختلفة، بتثبيت فقرة تفعيل المادة ١٤٠ في برنامج عمل الحكومة الجديدة.



وستصب كل جهودنا في ذلك السبيل".وتابع بيان بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني "نبعث بتحيات البطولة والصمود لأبناء كركوك الأعزاء، ونقول لهم: إن مدينتكم كانت قدس كوردستان وستظل كذلك".

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