2023/02/09 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط 19,500 الف حبة مخدرة في محافظة البصرة.

وذكر بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من ضبط 19,500 الف حبة مخدرة في محافظة البصرة (الفاو ) ".

وتابعت، أن "ذلك بعد تنفيذ عملية امنية لملاحقة المهربين وتجار المخدرات، حيث تم ضبطها اصوليا واتخذت الإجراءات اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: ضبط 19500 حبة مخدرة في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: ضبط 19500 حبة مخدرة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).