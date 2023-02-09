ضبط حوالي 20 ألف حبة مخدرة في البصرة

2023/02/09 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط ١٩،٥٠٠ ألف حبة مخدرة في محافظة البصرة.

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