الخارجية: الوفد العراقي سيناقش مع الجانب الأمريكي تعزيز السياسة النقدية للبلاد

2023/02/09 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ، الخميس، إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع ضم عدداً من الشخصيات الماليَّة والمصرفيَّة لبحث الازمة التي سببتها إجراءات البنك الفدرالي الأميركي بشأن بيع الدولار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ان "الوزير فؤاد حسين وصل إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع ضم عدداً من الشخصيات الماليَّة والمصرفيَّة".

وأضافت ان " حسين سيلتقي نظيره الأمريكيّ انتوني بلينكن وسيعقد حواراته مع الجانب الأمريكيّ التي ستتركز على دعم السياسة النقديَّة للعراق وتبادل الدعم الماليّ والمصرفيّ بهدف تعزيز رؤية الحكومة العراقيَّة من إجراءاتها بشأن سعر صرف الدولار".

وأشارت الى ان "الوفد العراقي سيبحث مع كبار المسؤولين في واشنطن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة بالاستناد لاتفاقية الاطار الاستراتيجي بين الجانبين".

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