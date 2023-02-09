27.5 مليار دينار أرباح المصرف الأهلي العراقي خلال العام 2022

2023/02/09 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حقق المصرف الأهلي العراقي، أرباحا بلغت 27.5 مليار دينار خلال العام 2022.

وبلغت موجودات المصرف 2.4 تريليون دينار خلال العام 2022، مرتفعة من 1.8 تريليون دينار خلال العام 2021.

كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.5 تريليون دينار بعد ان كانت 1.14 تريليون دينار في العام 2021.

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