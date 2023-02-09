2023/02/09 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

ليست بعيدة الاحداث الاقتصادية التي

تجري في العراق وتقلبات اسعار العملة عن

الضغوط الامريكية على ايران ، فلا يخفى

على احد ان العقوبات على ايران هي

أحادية الجانب فرضتها الولايات المت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقوبات سلاح دمار شامل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقوبات سلاح دمار شامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).