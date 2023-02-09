رئيس وزراء العراق يوجه باستمرار الجسر الجوى لنقل المساعدات إلى سوريا وتركيا

2023/02/09 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقى محمد شياع

السودانى، اليوم الخميس، باستمرار

الجسر الجوى، لنقل المواد الإغاثية

والمساعدات الإنسانية إلى ضحايا

الزلزال فى سوريا وتركيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

العراق

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